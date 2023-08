Moviola Frosinone-Napoli, il CorSport boccia Marcenaro: fa lo scolaretto, gestione errata dei cartellini

Notizie calcio. Hanno fatto molto discutere alcune scelte dell'arbitro Marcenaro ieri in Frosinone-Napoli, gara d'esordio del campionato di Serie A 2023/24.

Ecco la moviola del Corriere dello Sport su Frosinone-Napoli, con il quotidiano che rifila un'insufficienza (5) a Marcenaro:

Non bene Marcenaro, uno dei due candidati forti al badge di internazionale da gennaio. Troppi gialli (alcuni evitabili), il rigore che pare gli chiami Bercigli (lui e Cecconi sono il prodotto del lavoro di Manganelli) doveva vederlo live. No penalty Monterisi-Zielinski (lo sfiora sul tacco destro), Garcia chiede il VAR, da bravo scolaretto lo ammonisce, il quarto La Penna glielo spiega.



Supportabile il rigore per il Frosinone, ingenuo Cajuste: colpisce (meglio dire sfiora?) male il pallone che resta lì, poi arriva il contatto sulla gamba di Baez. Qualcuno ha visto un fallo di Harroui su Osimhen appena prima: saltano entrambi sul pallone.