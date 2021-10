Moviola Fiorentina-Napoli, Gazzetta: i viola si lamentano dello scontro Insigne-Dragowski, ma è l'azzurro a toccare prima!

Ultime notizie Napoli - Giusta la decisione chiave dell’arbitro emergente Sozza in Fiorentina-Napoli, come raccontato nella moviola dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Il rigore per il Napoli c’è — fallo da dietro di Martinez Quarta su Osimhen — ed è regolare il gol di Lozano. Insigne tira dal dischetto, Dragowski para e sulla ribattuta ancora Insigne si avventa sul pallone che poi finisce a Lozano per il gol. La Fiorentina si lamenta per lo scontro tra Insigne e Dragowski, ma l’attaccante del Napoli va sulla palla e la colpisce prima dello contatto col portiere. È una situazione di gioco"