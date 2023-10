Moviola CorSport Lecce-Napoli 0-4: eccessivo il giallo a Simeone, giusto annullare gol Strefezza

Calcio Napoli - La moviola del Corriere dello Sport su Lecce-Napoli. Sufficienza per l'arbitro Pairetto:

"Senza brillare (passo abbastanza compassato, sarà stato il caldo...) ma anche senza commettere grandi errori (un giallo fatto che non c’era su Simeone, uno mancato a inizio secondo tempo le ombre). Annullato (giusto) il gol di Strefezza, il rigore su Gaetano lo fischiava anche un ragazzino che ha solo l’intenzione di fare il corso arbitri.

Ramadani abbraccia Gaetano in area di rigore dopo essere stato superato, fallo più plateale che sostanziale, rigore netto che Pairetto fischia senza problemi (e ci mancava solo...). Annullato un gol a Strefezza, ma è Krstovic a controllare il pallone che arriva in area con il braccio destro, infrazione probabilmente colta dall’assistente n. 2.

Come detto, qualcosa da rivedere dal punto di vista disciplinare, con una gara finita con 5 gialli (più quello comminato a D’Aversa) e 22 falli fischiati. Esagerato quello per Simeone dopo 17 minuti: sfiora appena Gendrey in scivolata, non è né cattivo né negligente. Poteva lasciar perdere".