Moviola CorSport Cagliari-Napoli 1-1: manca un possibile rosso a Lapadula

Sufficienza per l'arbitro Pairetto in Cagliari-Napoli 1-1. Ecco la moviola del Corriere dello Sport:

"Sufficiente la partita di Pairetto, forse sorvola su qualche fallo di troppo, resta un grande dubbio su Lapadula (rischia il rosso quando è stato ammonito) e sul contatto fuori area Juan Jesus-Pavoletti (non tanto per il fallo di per se stesso). Condivisibile la lettura tecnica sul contatto Mina-Raspadori.

Come detto, Pairetto buonista nei confronti di Lapadula: l’attaccante rossoblù guarda sempre e solo l’avversario (Juan Jesus), sfilando davanti al difensore azzurro allarga il gomito destro, molto più vicino ad una gomitata che ad una sbracciata. Un intervento dove sembra esserci poco di involontario e molto di premeditato".