Moviola Corriere dello Sport Sampdoria-Napoli: Valeri al Var peggio di Abisso in campo, quanti errori!

Calcio Napoli - La moviola del Corriere dello Sport inchioda l'arbitro Abisso ed anche Valeri al Var

"Non bene Abisso, il rigore perso (il secondo) è tutto suo, sul primo lo fa sbagliare Valeri. Ok il rosso a Rincon. Chi aggiorna i numeri, annoveri anche questo (in capo a Valeri): contatto spalla-spalla fra Murru e Anguissa che va a terra e il suo marcatore, riappoggiando il piede a terra, gli finisce sulla caviglia. Movimento continuo, congruo, non volontario, con il blucerchiato che guarda sempre il pallone. Abisso non fischia nulla (e stavolta ci aveva preso), al VAR Valeri invece lo richiama ad una OFR sconsiderata. E il palermitano non ha la forza per tenere il punto. Per assurdo, più rigore il contatto Vieira-Elmas a fine primi 45’".