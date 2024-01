Mourinho-Napoli, Gazzetta: il fattore economico primo ostacolo senza qualificazione Champions

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Mourinho:

"Mourinho al Napoli appare più come una grande suggestione mediatica piuttosto che un reale progetto sportivo futuro, per diversi motivi. Intanto, il fattore economico: se il Napoli non dovesse centrare il quarto posto, potrebbe valutare di ridimensionare il suo progetto e Mou non è certo tecnico da prendere quando c’è un ridimensionamento in atto. L’aspetto economico non è trascurabile di questi tempi e José è da sempre uno dei tecnici più pagati del calcio".