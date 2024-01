Mourinho esonerato, CorSport rivela: aveva litigato con questi 5 calciatori

Serie A - L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela i tanti litigi che José Mourinho aveva avuto con lo spogliatoio della Roma. Sono tanti gli episodi che avrebbero visto l'allenatore portoghese al centro di vere e proprie discussioni con dei calciatori:

"Siamo sicuri che Smalling continuerà a restare fuori a lungo per i problemi al ginocchio? Lui ha litigato con Mourinho già all’inizio di ottobre. Rapporto chiuso, praticamente. Tanto che una coltre di mistero ha avvolto l’infortunio del difensore-totem. E l’allenatore, pochi giorni fa, ha confessato che «Smalling mi ha rovinato la stagione».

Beh, non è stato l’unico a scontrarsi con il capo. Mou non ha apprezzato per esempio alcuni atteggiamenti recenti di Pellegrini, il capitano, che tuttavia ha l’alibi concreto degli infortuni. Con Karsdorp, già momentaneamente epurato nel novembre 2022 dopo Sassuolo-Roma, ha vissuto un altro round di tensione la scorsa settimana, a seguito del derby. Spinazzola poi non è stato felice di essere incenerito davanti a tutto lo spogliatoio per una prestazione scadente a Bologna. E la lista potrebbe continuare con il desaparecido Renato Sanches",