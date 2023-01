Motivazioni penalizzazione Juve, Tuttosport: disparità di giudizio. Nel 2006 pagò solo un club quando si scoprì invece altro

"Vogliono mandare la Juventus in Serie B? Magari no, ma con l’evidente disparità di giudizio, motivazioni magari ineccepibili in diritto (lo deciderà il Collegio di Garanzia del Coni), ma un po’ lacunose nel merito, come si fa a spazzare via da qualsiasi ragionamento, senza lasciare nemmeno un dubbio, che non ci sia una percentuale di politica in questo procedimento? Nel 2006 pagò una sola squadra e poi si scoprì che forse avrebbero potuto pagare anche altre"