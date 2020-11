Morte Maradona, Ranieri rinvia il suo show in Tv: "Dolore troppo grande, sono devastato"

Notizie Calcio Napoli - Claudio Ranieri, infinitamente addolorato per la scomparsa di Diego Armando Mardona, ha rinviato il suo show in tv in programma ieri. Ne parla il Corriere della Sera oggi in edicola:

Per Massimo Ranieri la morte di Maradona è stato un dolore troppo grande. Troppo grande anche per debuttare con il suo nuovo show in tv, che sarebbe dovuto partire ieri su Rai3. «Per me è una giornata devastante, molto, molto difficile. Sono devastato dalla notizia della morte di Maradona», ha spiegato il cantante, annullando anche la presentazione del disco in uscita oggi, Qui e Adesso. «Sono distrutto dal dolore — ha aggiunto —, mi ha segato le gambe. Ho sperato fosse una fake news. Al posto di Qui e Adesso (che slitta di una settimana, ndr ) è andato in onda il documentario su Maradona: è giusto dare spazio a questo genio. Abbiate pietà di me e scusate»