Moriero: "Scudetto? Dispiace per il Napoli: sembrava attrezzato ma ora ha troppi punti da recuperare"

Francesco Moriero ha rilasciato una intervista all'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Anche Inzaghi all’Inter sta facendo grandi cose.

«Bravo, sì. Ma lui ha ereditato una struttura organizzata da Antonio Conte e ha saputo continuare il percorso. Mourinho ha trovato a Trigoria una situazione disastrosa. Per me può ancora andare in Champions».



E lo scudetto va all’Inter?

«E’ una lotta a due con il Milan. Mi spiace anzi per il Napoli, che sembrava attrezzato. Ma ha perso troppi punti. In questo campionato non puoi sbagliare».