Monza-Napoli, scontri ultras biancorossi e polizia nel post partita: puntavano un pullman azzurro

Tensione dopo Monza-Napoli con scontri tra polizia e ultras biancorossi. Come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, parecchio tempo dopo il triplice fischio, alcuni membri della tifoseria organizzata hanno provato ad attaccare alcuni tifosi azzurri.

Monza-Napoli, scontri nel post partita

Ecco quanto si legge sul giornale oggi in edicola:

"I supporters brianzoli sono andati di corsa verso i rivali, che stavano lasciando Monza con un pullman, per cercare lo scontro. A fermarli, lo schieramento di agenti di fronte a loro. Quattro poliziotti contusi. Succede tutto a gara abbondantemente finita, quando alcuni ultras del Monza, radunatisi al loro punto di ritrovo vedono in lontananza un pulmino con alcuni sostenitori del Napoli che stavano lasciando la città. I supporters brianzoli sono andati di corsa verso i rivali per cercare lo scontro (in realtà pare che fossero tifosi di un club emiliano) ma hanno trovato uno schieramento di agenti di fronte a loro. A quel punto c’è stato contatto tra monzesi e polizia, che ha effettuato una carica di alleggerimento, e i gli ultrà. Alla fine, il bilancio degli scontri ha fatto registrare quattro poliziotti feriti, con prognosi fino a 15 giorni".