Monza-Napoli, le scelte di Palladino: tre volti nuovi dal primo minuto

Napoli - Queste le scelte, secondo Tuttosport, che potrebbe fare Palladino questo pomeriggio contro il Napoli:

"Per quanto riguarda la formazione, detto di Pessina squalificato, saranno assenti D’Ambrosio, Machin, Bettella, Caprari e Vignato, quest’ultima aggregato alla Primavera per testare la gamba. Rientra Bondo dalla squalifica e dall’affaticamento avuto in settimana, però è probabile che dall’inizio sia speso Akpa Akpro, tra i migliori a Torino. Sulla trequarti, potrebbero ritrovare una maglia da titolare Carboni e e Mota Carvalho, con Colpani alle spalle di Djuric".