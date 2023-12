Mondiale per club, soltanto il Napoli può superare la Juventus: in questi giorni la FIFA sceglie la formula definitiva

Ultime notizie Napoli - Inter sicura del Mondiale per club, Milan senza più speranze dopo l’eliminazione. Ed il Napoli? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mondiale per club, è sfida Napoli-Juventus

Con lo Shakhtar fuori (poteva essere un pericolo), il secondo posto per le italiane è un testa a testa Juve-Napoli come scrive il quotidiano in edicola: