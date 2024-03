Mondiale per club 2025: cosa filtra dalla Fifa sulla possibile azione legale di De Laurentiis

Il Mondiale per club 2025 si gioca questa sera tra Barcellona e Napoli. In caso di eliminazione della squadra allenata da Francesco Calzona, sarebbe la Juventus a partecipare alla prossima competizione internazionale che sarà non solo nuova ma anche più ricca che mai. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport chiama in causa però la variabile Aurelio De Laurentiis che ha minacciato un'azione legale nei confronti della Juventus che, a suo dire, non dovrebbe avere 47 punti nel rankin poiché è stata esclusa un anno dalle competizioni europee per motivi disciplinari.

Mondiale per club 2025, De Laurentiis studia ricorso contro la Juve

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport sul possibile ricorso da parte di Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli in caso di mancata partecipazione al prossimo Mondiale per club 2025: