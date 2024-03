Mondiale per Club, il Napoli deve rinunciare alle pretese? "La via legale non è più percorribile"

Mondiale per Club 2025, ieri la FIFA ha spento i sogni di Aurelio De Laurentiis, chiarendo che sarà la Juventus a partecipare al torneo se il Napoli non riuscisse a superare i bianconeri nel ranking per club.

Oggi ne parla anche il Corriere del Mezzogiorno, che spiega: "Da fonti vicine al club azzurro si era anche pensato di adire le vie legali e alla luce di quanto emerso in queste ultime ore sembra una strada difficilmente percorribile".

La vicenda è anche sul quotidiano La Repubblica: "De Laurentiis sta pensando addirittura all’ipotesi di un ricorso contro Fifa e Uefa per opporsi a tale decisione. Il patron azzurro sta studiando l’eventualità con un pool di legali ma al momento non ci sono dettagli sull’idea del Napoli. L’eventualità è top secret anche perché c’è tempo prima di procedere".

Dunque, al Napoli non resta che battere il Barcellona e poi ottenere una vittoria o due pareggi ai quarti di finale di Champions League, solo così potrà assicurarsi un posto al prossimo Mondiale per Club.