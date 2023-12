Mondiale per club, ecco cosa serve al Napoli per staccare il pass: sarà testa a testa con la Juventus

Sarà ancora una volta un testa a testa tra Napoli e Juventus. Stavolta però il campionato non c’entra. Stavolta è in gioco il pass per l’accesso alla prima edizione del mondiale per club che si svolgerà nell’estate del 2025 negli Stati Uniti. Stavolta il Napoli ha un vantaggio per scavalcare la vecchia signora, ma dovrà arrivare ai quarti di finale di Champions League.

Aurelio De Laurentiis - Mondiale per club

Mondiale per club testa a testa Napoli Juventus

Come ricorda Il Mattino, ieri il consiglio Fifa ha stabilito il ranking per decidere le 32 squadre (12 saranno europee) che parteciperanno alla prima edizione della nuova competizione mondiale per club. Soltanto per la manifestazione d’esordio, però, la Federazione presieduta da Gianni Infantino ha deciso di attuare la classifica Uefa (dalla prossima sarà usato il ranking Fifa) anche se un tantino modificata. A conti fatti dunque, tirando un primo bilancio, tra le 12 squadre che rappresenteranno il vecchio continente, ci sono già l’Inter di Simone Inzaghi oltre a Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, Psg, Benfica e Porto. A queste si aggregherà anche la vincente della prossima edizione di Champions League. Al momento sono in corsa per un possibile biglietto per gli States una tra Borussia e Lipsia in Germania, mentre è duello tra Barcellona e Atletico in Spagna e si ripropone l’eterna sfida tra Juventus e Napoli, ecco perchè serve raggiungere i quarti di finale.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli