Mondiale per Club, De Laurentiis si potrebbe affidare ad un pool internazionale di avvocati: ha 18 mesi di tempo per agire

Ultime notizie SSC Napoli - Ad accendere il big match tra Napoli e Juventus ci ha pensato giovedì scorso il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, come racconta Il Mattino.

De Laurentiis ha puntato l'indice sulla possibile partecipazione dei bianconeri al prossimo Mondiale per club:

“«Se la Juve è fuori dalle coppe dovrebbe essere estromessa anche dal Mondiale per club», ha detto il patron che valuta l'ipotesi di eventuali azioni legali per perorare la causa azzurra. Il Napoli ha 18 mesi di tempo per agire (eventualmente si affiderà ad un pool di legali internazionale)”