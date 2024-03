Mondiale per Club, De Laurentiis si muove: sta studiando un'azione per escludere la Juventus, è intenzionato ad andare fino in fondo

Ultime notizie SSC Napoli - La sospensione di un anno comminata dall’Uefa alla Juventus come conseguenza del -10 in Serie A del 2022-23 è, secondo il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, un fatto che dovrebbe avere un impatto sul ranking di accesso al prossimo Mondiale per club. Ne parla il Corriere dello Sport.

Dopo l’eliminazione della Lazio, restano soltanto la Juve e il Napoli in lotta per l’ultimo posto dedicato all’Italia nella competizione che si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025:

“Il patron degli azzurri sta studiando una possibile azione per far “pesare” quello stop di Nyon in ambito Fifa nel caso in cui Osimhen e compagni non dovessero conquistare i 5 punti che servono per il sorpasso. Adl non ha ancora svelato la propria strategia legale ma sembra intenzionato ad andare fino in fondo”