Mondiale per club a 32 squadre: si comincia negli Usa a giugno del 2025

C’è anche l’Inter tra le squadre già sicure di partecipare alla prima edizione del nuovo Mondiale per club. Lo ha ufficializzato la Fifa, presentando il torneo che «avrà un ruolo chiave nel rendere il calcio veramente globale», le parole del presidente Infantino.

Mondiale per club

Mondiale per club le nuove regole

Come riporta Il Corriere della Sera, si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, e poi ogni quattro anni. Il format ricalca quello del Mondiale tradizionale: 32 squadre (massimo due per Paese), 8 gruppi da 4, le prime due accedono agli ottavi da cui si procederà con sfide secche fino alla finale. Ammessi 12 club dall’Europa, 6 dal Sudamerica, 4 da Nordamerica, Africa e Asia, 1 dall’Oceania, 1 dal Paese ospitante. Per l’Europa un posto alle vincitrici delle ultime quattro Champions, quindi Chelsea, Real Madrid, Man City e i campioni del 2024 o al Salisburgo. Poi, seguendo il ranking Uefa (per gli altri continenti usata la classifica Fifa), ecco Bayern, Psg, Inter, Porto e Benfica. Gli altri tre posti se li giocano Dortmund e Lipsia, Barcellona e Atletico, Juve e Napoli. Gli azzurri inseguono (47 punti a 41 per i bianconeri), ma possono colmare il gap in questa Champions: il sistema prevede 2 punti a vittoria e uno, bonus, per ogni passaggio di turno. A Gedda semifinali dell’edizione 2023: oggi Fluminense-Al Ahly, domani City-Urawa Reds (entrambe alle 19), venerdì la finale.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli