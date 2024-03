Mondiale per Club 2025: Infantino spegne De Laurentiis sul ricorso sulla Juve, il Napoli parteciperà solo se passerà contro il Barcellona

Napoli - Arriva la decisione forte della FIFA Che spegne i sogni di Aurelio De Laurentiis per il prossimo Mondiale per Club 2025 dove poteva pensare di accedere con un ricorso contro la Juventus. Servirà superare il Barcellona per andare a giocare il Mondiale per Club del prossimo anno negli Stati Uniti.

«La Juventus si qualificherà per la Coppa del Mondo per club FIFA se Napoli e Lazio non riusciranno a passare il turno in Champions League in questo mese». Questo il messaggio mandato al Napoli che se venisse eliminato la prossima settimana, nel ritorno degli ottavi di Champions, in casa del Barcellona, dopo che ieri sera il Bayern ha fatto fuori la Lazio, confermerà la Juventus come seconda squadra italiana a partecipare al Mondiale per club. In caso in cui fosse invece il Napoli a passare, la Fifa dice ancora: «Se una o entrambe dovessero avanzare, il posto rimanente a disposizione dei club italiani, attraverso il percorso Champions o ranking, rimarrebbe in sospeso, con l’attenzione rivolta alla fase dei quarti di finale».