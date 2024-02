Mondiale per Club 2025: cosa serve al Napoli per superare la Juve

Napoli Calcio - Si tratta di un vero e proprio testa a testa tra Juventus e Napoli per il secondo posto disponibile per il Mondiale per Club che si disputerà a giugno 2025 negli Stati Uniti. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto dellasituazione in chiave ranking tra bianconeri ed azzurri:

"Il ranking Uefa prevede due punti per ogni successo, uno per il pari, uno per ogni altro turno superato. A questo punto della stagione non contano più i bonus partecipazione e passaggio agli ottavi (9 punti complessivi).

Al Napoli servono 6 punti perché, se raggiunge quota 47, sorpassa la Juventus perché ha un risultato migliore nel quadriennio in considerazione (‘20-24). Se non riuscisse a qualificarsi per i quarti, - avversario il Barcellona - lascerebbe via libera ai bianconeri. A meno che la Lazio non arrivi in finale vincendo tutte le sei gare".