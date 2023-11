Moggi: "Più che nuovi acquisti al Napoli serve un DG: mi hanno detto una cosa su ADL"

Luciano Moggi ha scritto su Libero il suo pensiero riguardo la situazione del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"De Laurentiis, padre padrone, comanda dall’alto della sua posizione con metodi talvolta non graditi ai propri dipendenti. I litigi con Gattuso e Ancelotti ne sono la testimonianza, così come con Spalletti nell’anno in cui non ha vinto il campionato con il povero ds Giuntoli a metterci la pezza, spesso anche senza riuscirci. E siccome evidentemente la cosa è proseguita nel tempo, alla fine il Napoli ha perso Spalletti che l’aveva condotto alla vittoria e il ds Giuntoli che aveva costruito la squadra.

E adesso mi dicono che scenda De Laurentiis negli spogliatoi, nell’intervallo delle partite, e i risultati sono davanti a tutti. Credo quindi che il Napoli, per ritornare competitivo come nel passato, più che acquistare altri giocatori debba trovare un dg capace di dialogare con Garcia, che si sente ovviamente emarginato visto che il presidente stava cercando un suo sostituto senza farne mistero".