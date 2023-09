Moggi: "Difficilmente la squadra di Garcia potrà ripetere i fasti del recente passato"

Luciano Moggi analizza i principali temi del campionato sulle pagine del quotidiano Libero:

"Sorpresa al Maradona, sembravano invertiti i ruoli, campione d’Italia sembrava la Lazio, vittoriosa per 1-2 sul Napoli. […] Per Rudi Garcia è la prima sconfitta sulla panchina napoletana, per Sarri è invece la seconda volta consecutiva che esce vittorioso dal Maradona. Tanto che a noi non resta che confermare quanto scritto ad inizio campionato: difficilmente la squadra di Garcia potrà ripetere i fasti del recente passato".