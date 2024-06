Modulo Conte-Napoli: ecco perché ha scelto il 3-4-3

Antonio Conte ha scelto il 3-4-3 per il Napoli che verrà secondo Il Mattino che analizza quello che presto si potrà vedere in campo con il suo Napoli. Questo quanto scritto sul quotidiano:

"Il Napoli di Conte è una squadra che per certi versi andrà cambiata. Soprattutto sulle corsie esterne. Perché fino a oggi gli azzurri hanno giocato sempre con una linea difensiva a quattro, mentre con Antonio si passerà a tre. Questo vuol dire che servirà rinforzare la batteria di esterni di centrocampo, i così detti "quinti" che poi in realtà saranno "quarti" vista l'idea iniziale di giocare con il 3-4-3. A Conte piace avere esterni di spinta, capaci di fare bene le due fasi, di attaccare la profondità e dare una grossa mano in fase difensiva".