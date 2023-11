Modric salta il Napoli? Il croato stamattina ha gli esami decisivi per sapere se giocherà o no

Ultime notizie Napoli - L'ultimo, in ordine di tempo, è Luka Modric: giocherà Real Madrid-Napoli? Non è così scontato, come racconta Il Mattino.

Modric salta il Napoli?

Carlo Ancelotti spera che gli esami più approfonditi di questa mattina facciano tirare un sospiro di sollievo a lui e al calciatore: