Mistero Lindstrom, CT della Danimarca piomba a Castel Volturno: chiacchierata con Jesper

Jesper Lindstrom resta uno degli acquisti flop del Napoli di questa stagione. Il danese non è mai riuscito ad incidere anche se va detto che non ha mai avuto una continuità d'utilizzo nelle tre gestioni tecniche. Se continuerà ad avere questo rendimento, rischia di restare fuori dalle convocazioni della nazionale danese per l'Europeo. Ieri, come si legge sul Corriere dello Sport, a Castel Volturno è piombato proprio il CT della Danimarca.

Mistero Lindstrom: il CT della Danimarca piomba a Castel Volturno

Napoli - Kasper Hjulmand, CT della Danimarca, ieri ha assistito all'allenamento degli azzurri al Training Center di Castel Volturno. L'ex allenatore di Lyngby, Nordsjaelland e Magonza si è soffermato chiaramente su Jesper Lindstrom il quale è stato escluso dal giro di convocazioni per le amichevoli contro Svizzera e Far Oer. Hjulmand ha parlato con Jesper e poi con Calzona al termine della seduta d'allenamento.