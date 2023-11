"Mister, se vuoi ci sono", contatto Sarri-Insigne: l'ex Napoli apre, la Lazio sogna il colpo a gennaio!

Notizie calcio. Potrebbe già essere finita l'avventura di Lorenzo Insigne il MLS al Toronto. L'ex capitano del Napoli avrebbe il desiderio di tornare in Italia (o quantomeno in Europa) ed una delle squadre interessate sembrerebbe la Lazio di Sarri.

Insigne-Lazio, contatto con Sarri

"Mister, se vuoi ci sono", questo il senso del colloquio svelato dal Corriere dello Sport tra Insigne e Sarri nelle ultime ore. Un'apertura importante da parte dell'ex capitano del Napoli che spinge per tornare in Italia dopo la parentesi non del tutto fortunata oltreoceano. Il pass agli ottavi di Champions può regalare a Lotito una decina di milioni da investire su rinforzi e rinnovi mancanti, potendo così pensare al colpo Insigne. Per il quotidiano, la Lazio è un'ipotesi più che concreta per l'ex numero 10 della Nazionale, che a sua volta è attirato dalla possibilità di tornare a casa: tanti i motivi per dire si, dal ritrovare Sarri e l'amico Immobile, fino al 4-3-3 tanto caro a Lorenzo.

Ma Insgine deve prima riuscire a trovare un accordo di uscita con il Toronto per poi pensare alla prossima meta. Prima ipotesi: un prestito di sei mesi (da gennaio a giugno) oppure più lungo. Seconda ipotesi: un accordo di risoluzione. Non è solo Insigne a voler chiudere l’esperienza americana, anche il Toronto può essere interessato alla separazione. L’ingaggio da 11,5 milioni fino al 2026 è un peso.