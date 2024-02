Missione Champions: la media di 1,5 punti a gara non è sufficiente, sei candidate per un solo posto

Napoli - Non basta questa media punti al Napoli per la corsa alla Champions League e per questo motivo bisognerà fare qualcosa di diverso per provare a raggiungere il quarto posto. Ne parla Il Mattino:

Diciassette partite per il Napoli e altre quattro candidate all'ultimo posto Champions (Atalanta, Fiorentina, Lazio e Bologna), una in meno per la Roma: quanti punti servono ai campioni uscenti per centrare l'obiettivo di una tormentata stagione? Gli azzurri, noni e a -4 dall'ambita posizione che assicura milioni e prestigio, ne hanno conquistati 32 nelle prime 21 giornate. La media di 1,5 punti a gara non è sufficiente. L'Atalanta, quarta, è su 1,7 punti e il Napoli deve fare qualcosa in più, dunque aspirare a conquistarne 35, o poco meno, nelle ultime diciassette giornate. Dunque, dieci vittorie e cinque pareggi, per fare un rapidissimo calcolo. Mazzarri e la sua squadra dovrebbero invertire il corso di questa annata, in cui il Napoli non è riuscito a realizzare il filotto di successi auspicato dal tecnico dopo la sconfitta in casa della Juve, quando sembrava essere finito il ciclo più duro del calendario. E invece i risultati non sono arrivati fino al derby con la Salernitana, vittoria al 95' firmata da Rrahmani nel disperato assalto finale alla porta di Ochoa.