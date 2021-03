Miracolo nel Regno Unito: 27 vaccini al secondo! Boris Johnson annuncia: "Il 21 giugno saremo liberi"

Ultimissime notizie coronavirus. Oggi La Repubblica presenta i dati provenienti dalla campagna vaccinale in corso nel Regno Unito, dove i risultati sono davvero incredibili: solo sabato scorso in UK sono state inoculate 844.285 dosi in 24 ore, ossia l’1,3% della popolazione totale, ad un ritmo di 27 vaccini al secondo.

Vaccini nel Regno Unito

Nel Regno Unito è in corso la più grande mobilitazione di massa dopo la Seconda guerra mondiale: oltre 100 mila volontari impegnati insieme a 30 mila operatori sanitari. Uno sforzo incredibile dopo gli oltre 120mila morti per Covid in un anno. Tra i motivi del successo della campagna di vaccinazione nel Regno Unito c'è sicuramente l'aver firmato con largo anticipo i contratti con le case farmaceutiche, in particolare con l'inglese AstraZeneca. E con largo anticipo è stata programmata anche la campagna vaccinale, con l'obiettivo di somministrare dosi per 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, utilizzando stadi, chiese, teatri e supermercati, anche grazie all'impiego dell'Esercito britannico. Il premier Boris Johnson ha dichierato: "Il 21 giugno saremo di nuovo liberi. Il giorno dell’indipendenza".