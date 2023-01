Minjae salta Napoli-Juventus? CorSport: il punto sulle sue condizioni in vista di venerdì

Calcio Napoli - In casa Napoli c'è grande attenzione per quanto riguarda le condizioni di Kim Minjae che contro la Samp ha chiesto il cambio per un problema fisico. Il difensore della Corea del Sud è un po' l'osservato speciale per la gara di venerdì che vedrà il napoli sfidare la Juventus allo stadio Maradona.

Minjae salta Napoli Juventus?

Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport le possibilità che il difensore coreano possa saltare la sfida di venerdì sono praticamente nulle. Minjae ha dato piene rassicurazioni sulle sue condizioni. La conferma è arrivata anche dalle risposte sul campo. Un sospiro di sollievo per Luciano Spalletti che potrà dunque contare su The Monster contro Milik e soci.