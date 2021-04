Ministero della Salute, Rezza: "Immunità di gregge quando avremo vaccinato il 67% della popolazione"

Ultime notizie. Oggi sul Corriere della Sera un'intervista a Giovanni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, per fare il punto sulla pandemia di Covid-19 e sulle strategie del governo italiano per contenere l'epidemia, mentre la curva dei contagi scende molto lentamente anche se in modo costante: «Colpa delle varianti. Quella inglese è più trasmissibile delle altre, come la brasiliana, concentrata fra Umbria, Lazio e Toscana. Gli interventi le stanno tenendo a bada ma con fatica. A gennaio queste mutazioni hanno cominciato a prendere il sopravvento in tutta Europa fino a sostituirsi quasi del tutto ai ceppi originari del virus. È stato più difficile contenere l’ondata. Grazie ai vaccini ne usciremo».

È corretto parlare di terza ondata? «La pandemia Spagnola del 1918 fu segnata da due ondate naturali. Quelle della pandemia da Sars-CoV-2 sono state corrette da interventi umani come il lockdown. La prima fase è stata quella di febbraio-marzo 2020, concentrata in alcune regioni del Nord. Non si è avuto un picco naturale, ma interrotto da interventi molto duri. È seguita una fase estiva in cui i casi erano calati a tal punto da riuscire a identificare i positivi che tornavano dalle vacanze. Poi la seconda ondata, con la ripresa dell’attività in autunno. Gli interventi di Natale hanno frenato di nuovo l’incidenza. Ora siamo nella terza fase, sostenuta dalla variante».

Quando finiremo di sentirci in balia del virus? «Il modello iniziale diceva che vaccinando 240 mila persone al giorno, ne saremmo usciti fuori in 7-13 mesi. Ora siamo a 300 mila inoculi al giorno, già un buon risultato. Raddoppiando, in pochissimi mesi avremo protetto i fragili, la pressione sugli ospedali diminuirà e potremo immunizzare i giovani, amplificatori dell’epidemia. La visione più ottimistica è raggiungere la cosiddetta immunità di gregge vaccinando il 67% della popolazione. L’esempio di Israele, tornato alla normalità, è a portata di mano».

Vaccino AstraZeneca

Il vaccino AstraZeneca sul banco degli imputati. La verità? «Gli inglesi hanno dimostrato che i benefici sono nettamente superiori ai rischi. Però gli eventi avversi rari di trombosi che hanno indotto altri Paesi a interrompere le vaccinazioni sotto i 55-60 anni non vanno sottovalutati. Dipende dall’agenzia europea Ema. Se dovesse pronunciarsi in modo diverso, Aifa ne prenderebbe atto. Tutto ciò che bisognerà fare verrà fatto. Siamo su una linea di estrema prudenza e tutela».