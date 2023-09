Napoli - Dopo la sosta inizierà la mini maratona del Napoli con tre trasferte di fila nel giro di nove giorni: Genoa, Braga e Bologna. Come svelato da Il Mattino, in appena nove giorni, gli azzurri macineranno tanti chilometri sul campo ed ancora di più per strada: si tratta di qualcosa come 7600 km soltanto tra Genova, Braga e Bologna (andata e ritorno).