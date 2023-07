Intreccio Napoli-Juventus-Lazio, CorSport: Sarri vuole Zielinski a tutti i costi, operazione legata a Milinkovic-Savic

Notizie Napoli calcio. Il futuro di Milinkovic-Savic tiene sull'attenti almeno tre squadre in Serie A: la Lazio, la Juventus che lo segue da tempo ed il Napoli che sogna il colpaccio.

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbe presto nascere un intreccio di mercato con i nomi di Milinkovic-Savic e di Zielinski:

La Juve può prendere Milinkovic se la Lazio si garantisce i soldi per andare a caccia di Zielinski, un altro in scadenza 2024. Sarri ha fatto un solo nome da mesi: vorrebbe il polacco, tirato su a Empoli e allenato a Napoli, ma ci sarebbe da impostare una trattativa (non semplice) con DeLa.