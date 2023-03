Da Roma - Milinkovic-Savic in crisi, ma c'è un dato che può preoccupare il Napoli: i dettagli

Notizie Napoli calcio - Domani sera alle 20.45 allo stadio Maradona andrà in scena Napoli-Lazio, anticipo della 25^ giornata del campionato di Serie A.

L'edizione odierna del Corriere di Roma ha analizzato le ultime in casa Lazio, soffermandosi sul momento di Milikovic-Savic che nelle ultime partite è apparso leggermente sottotono:

In carriera in realtà Milinkovic contro gli azzurri ha un bilancio più che negativo: ha infatti perso 12 volte su 15 scontri diretti (appena 2 vittorie), segnando solo un gol. Contro le grandi però il serbo di solito rende. Considerando le sfide a Milan, Inter, Juventus, Roma, Atalanta e Napoli ha segnato 17 delle 64 reti totalizzate in biancoceleste. Il 26% dei gol Milinkovic li ha realizzati negli scontri diretti.