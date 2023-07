Milik: "Scudetto? Il Napoli può rivincerlo se terrà i big, ma ci siamo anche noi"

Calciomercato Napoli - Arek Milik ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24

Come ha ritrovato Giuntoli, suo d.s. al Napoli? Basterà per far tornare al successo la Juve?

«Giuntoli ha fatto cose molto buone a Napoli. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, ha svolto bene il suo lavoro e così è arrivato alla Juve. L’ho trovato entusiasta e positivo, ma lui è così di natura. È uno che al giocatore dice la verità e non ciò che si vuole sentir dire, questo è molto importante».

Si dice che vincere a Napoli è difficile, rivincere è quindi impossibile o gli azzurri restano la squadra da battere?

«Se hanno vinto una volta perché non possono farlo un’altra, soprattutto se terranno i big?».

Chi secondo lei contenderà lo scudetto agli azzurri?

«Ci metto le due milanesi, insieme a Roma e Lazio, ma anche la Juve. Però è difficile dire ora chi sia la favorita, perché sul mercato può succedere di tutto».