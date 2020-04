Repubblica - Milik-Napoli ai titoli di coda! Anche le ambizioni della moglie dietro il possibile addio del polacco

Ultime notizie mercato Napoli - Sembra giunta davvero ai titoli di coda l'avventura di Arek Milik a Napoli. Stando a quanto sottolineato dall'edizione odierna di "Repubblica - Napoli", infatti, i mal di pancia del polacco risalgono già alla passata stagione.

Milik via da Napoli, la moglie dietro il suo addio

Si sentiva, infatti, messo seriamente in discussione dai tentativi degli azzurri di acquistare Mauro Icardi e si è legato al dito la cosa. Adesso per lui si sta muovendo seriamente la Juventus dalla quale però De Laurentiis pretende solo cash e non valuta l'inserimento di contropartite. Per questo motivo in pole restano il Chelsea ed il Tottenham. Altro motivo che potrebbe spingere l'ex Ajax lontano dal Vesuvio è quello, per così dire, coniugale. Arek, infatti, approdando altrove potrebbe assecondare "le velleità di carriera nel mondo dello spettacolo della moglie Jessica, che nel suo paese è già un’affermata modella e influencer. Proprio per questo motivo l'Inghilterra rappresenterebbe la soluzione ideale per lui e sua moglie.