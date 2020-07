Ultime calcio Napoli - De Laurentiis per Milik vuole al momento solo un’offerta economica ma non c’è una chiusura totale all’ipotesi d’integrare l’investimento con qualche contropartita come Bernardeschi o Pellegrini. La Juventus insiste, ma al momento non si trova un accordo. Lo riporta Il Corriere del Mezzogiorno.

Milik