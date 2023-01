Milik-Juve, CorSport: il Napoli nel 2020 rifiutò cash e Romero pur di non darlo ai bianconeri

"Sarà una partita speciale , quindi , per Milik. Che in fondo sperava di tornare a Napoli da ex già diverso tempo fa. Riavvolgendo il nastro, ma non troppo, si può ripartire dall'estate del 2020. Ormai il polacco era un separato in casa, voleva la Juve e la Juve voleva lui: sul piatto un giovane, il cartellino di Cristian Romero, e pure un conguaglio economico. Niente da fare, passano le settimane, il collegamento tra Milik e la Juve diventa indiretto: c'è Edin Dzeko che aspetta il via libera per arrivare a Torino, ma il passaggio di Milik alla Roma sfuma e viene bloccato anche quello del bosniaco, con la Juve che vira definitivamente su Alvaro Morata".