Milik con il dente avvelenato, Il Mattino: l'ex Napoli prepara lo scherzetto dopo il travagliato addio

Notizie Napoli calcio. Arek Milik è sicuramente uno dei giocatori più in forma della Juventus di Allegri. L'ex Napoli in questa prima parte di stagione è stato determinante per i risultati bianconeri ed ora prepara la vendetta contro la sua vecchia squadra.

Napoli-Juventus, Milik mette nel mirino gli azzurri

L'edizione odierna ha analizzato la parabola di Milik in vista di Napoli-Juventus, ripercorrendo il burrascoso addio tra il polacco ed il club di De Laurentiis:

Al momento l’apporto di Milik ai successi bianconeri è stato fondamentale. Lo dicono i numeri. Perché delle 5 reti segnate in campionato, 4 hanno coinciso con i tre punti. Difficile immaginare che non gli farà piacere servire un dispetto al suo ex Napoli. Perché il rapporto tra i polacco e il club azzurro non si è concluso in maniera troppo serena.