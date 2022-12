Milan, Tonali: "Perché non dovremmo raggiungere il Napoli? Mancano ancora tante gare"

Calcio Napoli - Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport:

"Se ci crediamo? Mi chiedo semmai il contrario: perché non dovremmo farlo. Siamo fiduciosi per due motivi. Primo, perché non si sono ancora giocate oltre la metà delle partite, ci sono tantissimi punti a disposizione. Secondo, perché questo Milan è davvero forte. È vero che abbiamo lasciato punti per strada, ci sono state partite di cui non siamo pienamente soddisfatti. Ed è un errore che non vogliamo ripetere. L’obiettivo è provare a vincerle tutte, abbiamo le qualità per farlo"