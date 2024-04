Milan, Pioli: "Io via? Non mettiamo il carro davanti ai buoi: alla fine tireremo le somme"

Ultime calcio - Il futuro di Stefano Pioli è ormai appeso ad un filo e il Milan prenderà una decisione definitiva solo a fine stagione. Intanto c'è da giocare il derby con il Milan e l'allenatore allontana le parole sul proprio futuro:

«La squadra non deve giocare per me, ma per sé stessa, per la maglia, per i tifosi. Ciò che conta è il risultato, non Pioli. Non parliamo di me, se ne sta parlando troppo e da troppo tempo. La cosa non ha fatto bene a nessuno. Non a me. Io ho dato sempre tutto e ho ricevuto tantissimo. Mi sento di dare ancora tanto. Ho dato tutto e ricevuto tanto. Io via? Non mettiamo il carro davanti ai buoi per certi commenti, non sono di mia pertinenza. Poi alla fine tireremo le somme, vi dirò ciò che penso della stagione, perché e per come certe cose sono successe, sia positive che negative. Se sarete d’accordo bene, altrimenti me ne farò una ragione».