Milan-Napoli: pressioni su Leao e Kvaratskhelia, quest'anno hanno un problema gol

Napoli - Kvaratskhelia e Rafa Leao, sono loro i protagonisit di Milan-Napoli. Il georgiano è tornato al gol dopo due mesi di astinenza ed è in attesa della nuova sistemazione in campo di Mazzarri perché contro il Milan non giocherà da ala, ma molto vicino alla prima punta. L'altro, il portoghese, ha un broncio senza fine perché pare ancora a metà del tunnel: per trovare traccia dell'ultima sua rete, bisogna risalire a settembre. Entrami vivranno la serata con la pressione della prestazione. Problema gol per i due quest'anno rispetto i numeri dello scorso anno.