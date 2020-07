Repubblica - Milan-Napoli, nuovo turnover per Gattuso: pronti sei cambi rispetto a Genova, torna Ospina

Notizie Calcio Napoli - E' pronta una nuova maxi rotazione per Gennaro Gattuso. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, ci saranno ben sei staffette per Napoli-Milan di stasera allo stadio San Paolo.

Napoli-Milan, le scelte di Gattuso

Il primo cambio sarà tra i pali: dentro David Ospina, fuori Alex Meret. Ritornano in pista anche Giovanni Di Lorenzo e Kalidou Koulibaly, i quali prenderanno il posto di Elsei Hysaj e Kostas Manolas impiegati a Genova. In mediana saranno ben due le novità: Diego Demme che torna in cabina di regia dopo il turno di squalifica, e Piotr Zielinski che prenderà il posto di Elif Elmas protagonista a Marassi. In attacco José Callejon è favorito su Matteo Politano, posti assicurati invece per Dries Mertens e Lorenzo Insigne.