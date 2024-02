Il Napoli lavora in vista della prossima gara di campionato a Milano, con il Milan.

Walter Mazzarri

Mazzarri prova la difesa a tre

Come riporta Il Mattino, nel test di ieri Mazzarri non si è nascosto, piazzando già Ostigard nella linea difensiva che a Milano può tornare a essere a tre, con Di Lorenzo e Mazzocchi sugli esterni, e con i due “mediani” Anguissa e Lobotka. E in attacco, Simeone. Anche se a Raspadori questa situazione inizia a pesare.

