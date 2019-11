Milan-Napoli, Ancelotti verso il 4-3-3: vuole ridare equilibrio alla sua squadra

Notizie Calcio Napoli - Milan-Napoli, idea 4-3-3 per Carlo Ancelotti. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, quella del tecnico emiliano è una valutazione doverosa poiché deve necessariamente cambiare l'andazzo attuale. Troppi i goal subiti dalla sua squadra: 18 in 16 partite ufficiali. Un passivo pesante che ha portato appunto all'attuale 7° posto, con Kalidou Koulibaly simbolo di una difesa in grave difficoltà.

Da uomo chiave nella gestione Sarri, il senegalese è diventato un giocatore insicuro con Ancelotti. L'involuzione - spiega il quotidiano - è dovuta dalle richiesti differenti dell'allenatore emiliano, il quale lavora su un'idea di calcio che si basa su principi diffedenti rispetto al precedessore. Tipo una difesa alta con la coppia Koulibaly-Manolas chiamata a spezzare la linea e tanti uomoni offensivi pronti a recuperare col pressing alto. Ma il nuovo modulo in azione, nonché lo schema classico degli anni sarriani, è chiamato proprio a fornire maggior equilibrio all'organico.