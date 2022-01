Mihajlovic: "Insigne-Toronto? Solo in Italia vivete come un problema enorme una situazione come la sua"

Napoli calcio - Sinisa Mihajlovic ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

"Insigne-Toronto? Non entro nel merito della decisione, né dei tempi. Solo in Italia vivete come un problema enorme una situazione come la sua. Se uno si comporta bene, se continua ad allenarsi con impegno cercando di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo della squadra, va sempre sostenuto. Non isolato, contestato o messo fuori rosa, come è già successo più volte"