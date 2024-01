Micheli non andrà in Arabia Saudita: spunta un indizio sul calciomercato del Napoli

Napoli calcio - Sull'aereo per Riad non ci sarà Maurizio Micheli si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il capo dell'area scouting del Napoli non parteciperà dunque alla spedizione azzurra che si recherà in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Si tratta di un indizio molto importante in chiave calciomercato.

Come si legge sul Corriere dello Sport, Micheli non volerà insieme al gruppo squadra per l'Arabia Saudita. Resterà in Italia per coordinare le operazioni in entrata di calciomercato. Fungerà da ponte verso l'Arabia dove farà costantemente il punto della situazione. La sua mancata partenza - secondo il quotidiano - è un indizio importante su cosa sta per accadere in entrata dal punto di vista degli arrivi.