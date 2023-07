Napoli - Metodo chiaro di Micheli e Mantovani nelle operazione di mercato del Napoli. I due sono da tantissimi anni e il fiore all'occhiello fu Marek Hamsik ai tempi del Brescia, quando addirittura lo andarono a prendere in Slovacchia. Crescita continua da quel giorno per il Napoli. Ora che è andato via Giuntoli, proseguiranno con il loro lavoro: di analisi e ricerca dei talenti più interessanti del mondo. A riportarlo è Il Mattino.