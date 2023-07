Micheli e Mantovani promossi come ds: sono loro che da anni riforniscono il Napoli con i talenti

Napoli - Presto sarà anche ufficiale il passaggio di Micheli e Mantovani come direttore sportivi della prima squadra del Napoli. Perché fino a questo momento erano i vice di Giuntoli che però ora è andato alla Juve. Loro hanno scelto di restasre in azzurro e sono loro la coppia di «bomber» che da anni riforniscono il Napoli dei talenti giusti per puntare sempre più in alto.

Nuovo ds Napoli: la scelta su Micheli e Mantovani

Dopo l'addio di Cristiano Giuntoli, sono proprio Micheli e Mantovani i profili giusti per raccogliere l'eredità da ds. Una promozione per loro che sono entrambi già direttori sportivi. Il titolo ce l'hanno già e nell'organigramma del Napoli figuravano come vice di Cristiano Giuntoli. Ma ora è il loro momento: ci metteranno la faccia e pure il nome nelle trattative di mercato dell'estate.