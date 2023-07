Micheli e Mantovani i veri scout ad aver scoperto Kim e Kvara: accadde lo stesso con Hamsik e Koulibaly

Napoli - Il Napoli saluta Giuntoli ma De Laurentiis è felice di riconfermare Micheli e Mantovani, i capi scouting del Napoli che avranno un ruolo anche di direttore sportivo come promozione. Come scrive Il Mattino sono loro i veri talenti ad aver scoperto gioielli come Kim, Kvaratskhelia e tanti altri come in passato Hamsik e Koulibaly. I postulatori sostengono che dopo avere scovato i talenti ci vuole chi sappia gestire la trattativa e Giuntoli in questo è stato un maestro.